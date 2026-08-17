CG Weather Alert: आज से तीन दिन तक बरसेंगे बादल! रायपुर समेत कई जिलों में IMD का अलर्ट जारी

CG Weather Alert: आज से तीन दिन तक बरसेंगे बादल!(photo-patrika)
CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में मानसून का असर लगातार बना हुआ है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में देर रात से रुक-रुककर बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहाना बना हुआ है और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 16 से 19 अगस्त के बीच प्रदेश में बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान जताया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने संबंधित क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी है।
राजधानी रायपुर में देर रात से बारिश होने के बाद मौसम सुहाना बना हुआ है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है और लोगों को उमस से राहत मिली है। आज भी शहर में बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार रायपुर समेत कई जिलों में कम समय में तेज बारिश हो सकती है।
IMD ने छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान जताया है। 16 अगस्त की आधिकारिक चेतावनी में छत्तीसगढ़ में 16-17 अगस्त के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बताई गई थी, जबकि 18 अगस्त को भी अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है।
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम बंगाल-उत्तर ओडिशा तट के पास कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ समेत मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में 1 जून से 16 अगस्त तक 708.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। उपलब्ध जिला आंकड़ों के अनुसार मनेंद्रगढ़ तहसील में अब तक सबसे अधिक 841.8 मिमी बारिश दर्ज हुई है। वहीं केल्हारी तहसील में 551.0 मिमी, चिरमिरी में 804.2 मिमी, खड़गवां में 579.5 मिमी, भरतपुर में 725.5 मिमी और कोटाडोल में 748.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।
रायपुर और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर अभी जारी रहने की संभावना है। लोगों को भारी बारिश के दौरान निचले इलाकों, नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। IMD के ताजा पूर्वानुमान में भी छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की बात कही गई है।
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