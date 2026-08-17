CG Weather Alert: आज से तीन दिन तक बरसेंगे बादल! रायपुर समेत कई जिलों में IMD का अलर्ट जारी

CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में मानसून का असर लगातार बना हुआ है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में देर रात से रुक-रुककर बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहाना बना हुआ है और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 16 से 19 अगस्त के बीच प्रदेश में बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान जताया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने संबंधित क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी है।