‘दिखता तो उसको गाड़ देता’, अजय चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस नेता का तंज, बोले- थोड़ा आराम करें

कांग्रेस नेता ने कहा कि अजय चंद्राकर जैसे वरिष्ठ नेता यदि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर राजनीतिक माहौल पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं से सार्वजनिक जीवन में संयमित भाषा की अपेक्षा की जाती है। शुक्ला ने यह भी कहा कि भाजपा नेतृत्व को अजय चंद्राकर के बयान पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि लगातार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और पार्टी नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए।