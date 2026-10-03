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‘दिखता तो उसको गाड़ देता’, अजय चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस नेता का तंज, बोले- थोड़ा आराम करें

Ajay Chandrakar Controversial Statement: वरिष्ठ भाजपा नेता अजय चंद्राकर का अधिकारी को लेकर कथित विवादित बयान वाला वीडियो वायरल है।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Oct 03, 2026

Ajay Chandrakar Viral Video

अजय चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस का पलटवार (Photo Source- Video Screenshot)

Ajay Chandrakar Viral Video: वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। वायरल वीडियो में अजय चंद्राकर किसानों के बीच एक अधिकारी का जिक्र करते हुए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अधिकारी के कथित बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर वह सामने दिखाई देता तो उसे गाड़ देते।

बताया जा रहा है कि यह बातचीत किसानों के लिए धान की फसल को लेकर बांध से पानी छोड़े जाने के मुद्दे पर हुई चर्चा के दौरान की है। वीडियो में अजय चंद्राकर अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की परिस्थितियों और पूरे संदर्भ को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं।

Chhattisgarh Politics: धान की फसल के लिए पानी छोड़ने को लेकर चर्चा

वायरल वीडियो में अजय चंद्राकर किसानों के बीच अधिकारियों से जुड़े एक मामले पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह कथित तौर पर अधिकारी के उस बयान का जिक्र करते हैं, जिसमें ग्रामीणों के आंदोलन या विरोध को नेतागिरी बताया गया था। इसी बात पर नाराजगी जताते हुए अजय चंद्राकर ने अधिकारी के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की। उनके बयान का वीडियो सामने आने के बाद यह मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है।

कांग्रेस ने अजय चंद्राकर के बयान पर साधा निशाना

वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने अजय चंद्राकर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अजय चंद्राकर लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और भाजपा नेतृत्व को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कई बार परिस्थितियां और मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है। उन्होंने तंज कसते हुए अजय चंद्राकर को एम्स जाकर मानसिक चेकअप कराने और थोड़ा आराम करने की सलाह दी।

‘वरिष्ठ नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो प्रदेश का नुकसान’

कांग्रेस नेता ने कहा कि अजय चंद्राकर जैसे वरिष्ठ नेता यदि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर राजनीतिक माहौल पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं से सार्वजनिक जीवन में संयमित भाषा की अपेक्षा की जाती है। शुक्ला ने यह भी कहा कि भाजपा नेतृत्व को अजय चंद्राकर के बयान पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि लगातार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और पार्टी नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए।

मंत्रिमंडल से बाहर रहने को लेकर भी कांग्रेस का तंज

सुशील आनंद शुक्ला ने अजय चंद्राकर के राजनीतिक रुख को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल से बाहर रहने के बाद अजय चंद्राकर फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। हालांकि यह कांग्रेस नेता की राजनीतिक टिप्पणी है। वहीं, वायरल वीडियो में अजय चंद्राकर किसानों से जुड़े मुद्दे और अधिकारियों के रवैये को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। उनके बयान के सामने आने के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है।

Chhattisgarh Political News: वायरल वीडियो की चर्चा के बीच मामला गरमाया

अजय चंद्राकर का वीडियो ऐसे समय सामने आया है, जब किसानों से जुड़े मुद्दों और धान की फसल के लिए पानी की उपलब्धता को लेकर स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की भूमिका चर्चा में है। वीडियो में अजय चंद्राकर ग्रामीणों और किसानों के बीच मौजूद दिखाई देते हैं। वायरल वीडियो में कही गई बात को लेकर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है।

दूसरी ओर, इस पूरे मामले में अजय चंद्राकर या भाजपा की ओर से वायरल वीडियो को लेकर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आने पर तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। अधिकारी को लेकर दिए गए बयान और उसके बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में नेताओं की भाषा और सार्वजनिक बयानों को लेकर बहस शुरू कर दी है।

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Updated on:

03 Oct 2026 01:53 pm

Published on:

03 Oct 2026 01:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ‘दिखता तो उसको गाड़ देता’, अजय चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस नेता का तंज, बोले- थोड़ा आराम करें

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