Political News: यूथ कांग्रेस में फर्जी वोटिंग का दावा, अजय चंद्राकर बोले- चंदे के जरिए दी जा रही सदस्यता, CBI जांच की मांग

चंद्राकर ने यूथ कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी संगठन के आंतरिक चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित अनियमितताओं के चलते कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदस्यता से लेकर चुनाव में वोटिंग तक की प्रक्रिया में यदि किसी तरह की गड़बड़ी हो रही है, तो इसकी जांच की जानी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने यूथ कांग्रेस में फंडिंग से जुड़े मामलों को भी जांच के दायरे में लाने की मांग की।