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Political News: यूथ कांग्रेस में फर्जी वोटिंग का दावा, अजय चंद्राकर बोले- चंदे के जरिए दी जा रही सदस्यता, CBI जांच की मांग

Political News: छत्तीसगढ़ में यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर सियासत गरमा गई है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने यूथ कांग्रेस में कथित फर्जी वोटिंग और चंदे के जरिए सदस्यता दिए जाने का आरोप लगाया है।
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रायपुर

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Khyati Parihar

Oct 02, 2026

Ajay Chandrakar

अजय चंद्राकर का तंज (Photo Source- Patrika File Photo)

ChhattisgarhPolitical News: छत्तीसगढ़ में यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने यूथ कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया, सदस्यता और फंडिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि संगठन में चंदे के जरिए सदस्यता दी जा रही है और चुनाव प्रक्रिया में कथित फर्जी वोटिंग की शिकायतें सामने आ रही हैं। चंद्राकर ने पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की है।

चंदे के जरिए सदस्यता देने का आरोप

अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि यूथ कांग्रेस में चंदे के जरिए सदस्यता दी जा रही है। उन्होंने सदस्यता प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की व्यवस्था से संगठन की आंतरिक चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है। उनका कहना है कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में कथित फर्जी वोटिंग की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। चंद्राकर ने इन शिकायतों को गंभीर बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जरूरत बताई है।

चुनाव प्रक्रिया पर उठाए सवाल

चंद्राकर ने यूथ कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी संगठन के आंतरिक चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित अनियमितताओं के चलते कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदस्यता से लेकर चुनाव में वोटिंग तक की प्रक्रिया में यदि किसी तरह की गड़बड़ी हो रही है, तो इसकी जांच की जानी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने यूथ कांग्रेस में फंडिंग से जुड़े मामलों को भी जांच के दायरे में लाने की मांग की।

जनमानस पर पड़ रहा सिस्टम का असर- अजय चंद्राकर

अजय चंद्राकर ने कांग्रेस की आंतरिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर चल रहे इस तरह के कथित सिस्टम का असर जनमानस पर भी पड़ रहा है। उनके मुताबिक, पूरे मामले को रोकने और प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है।

फर्जी वोटिंग, सदस्यता और फंडिंग की CBI जांच की मांग

अजय चंद्राकर ने यूथ कांग्रेस में कथित फर्जी वोटिंग के साथ-साथ सदस्यता और फंडिंग से जुड़े मामलों की भी CBI जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि जांच के जरिए पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आनी चाहिए और चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह की कथित गड़बड़ी है तो उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

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Updated on:

02 Oct 2026 12:13 pm

Published on:

02 Oct 2026 12:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Political News: यूथ कांग्रेस में फर्जी वोटिंग का दावा, अजय चंद्राकर बोले- चंदे के जरिए दी जा रही सदस्यता, CBI जांच की मांग

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