Politics News: भाजपा के बड़े नेता सरकार से नाराज! डॉ. चरणदास महंत बोले- मंत्री कंबल ओढ़कर घी पी रहे, जमकर साधा निशाना

कोरबा की जर्जर सड़कों और हवा में उड़ते कोल डस्ट पर डॉ. महंत ने कहा कि डस्ट कोरबा की पुरानी बीमारी है। उन्होंने कहा कि जितना कोयला जलता है, उसका 42 फीसदी राख निकलता है, जिसे हम और आप झेलते हैं। लेकिन कोरबा की जनता से जिन्हें सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी दी गई है, वे राख में भी धंधा कर रहे हैं। डॉ. महंत ने नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कहा कि अभी हमें नए प्रभारी मिले हैं। इस मसले पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी दीपक बैज ही हमारे अध्यक्ष हैं।