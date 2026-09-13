शराब के नशे में युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा! 150 फीट ऊंचाई पर चढ़ कर दी धमकी, पत्नी-बच्चों की गुहार भी नहीं आई काम

Korba high voltage Drama: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शराब के नशे में एक युवक के 150 फीट ऊंचे हाईटेंशन टॉवर पर चढ़ने से हड़कंप मच गया। युवक करीब सात घंटे तक टॉवर पर ही घूमता रहा और नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ। इस दौरान उसकी पत्नी, बच्चे और ग्रामीण उसे लगातार समझाते रहे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। काफी देर तक चली समझाइश के बाद युवक को सकुशल नीचे उतार लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम का लाइव वीडियो भी सामने आया है।