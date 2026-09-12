‘आज जेल होई, कल बेल होई’ गाने पर थाने में रील बनाना पड़ा भारी, केस के बाद महिला ने मांगी माफी

थाने के सामने फिल्मी अंदाज में रील (Photo Source- Patrika Create)
Chhattisgarh Viral Reel: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सोशल मीडिया पर रील बनाने का एक मामला पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गया। कोतवाली थाना परिसर के सामने एक महिला ने फिल्मी गाने ‘आज जेल होई, कल बेल होई’ पर डांस करते हुए रील बनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया। कार्रवाई की जानकारी सामने आने के बाद महिला ने एक वीडियो जारी कर पुलिस और लोगों से माफी मांगी है।
पूरा मामला कोरबा के कोतवाली थाना परिसर से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक सीतामढ़ी निवासी उषा मिश्रा ने 11 सितंबर की शाम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट II_uma_baby111 से एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में महिला थाना परिसर में फिल्मी अंदाज में डांस करती नजर आ रही थी। वीडियो के बैकग्राउंड में ‘आज जेल होई, कल बेल होई’ गाना चल रहा था। रील सोशल मीडिया पर पोस्ट होने के बाद तेजी से वायरल हो गई और मामला पुलिस तक पहुंच गया। थाने जैसी जगह पर इस तरह का वीडियो बनाए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं।
वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी के मुताबिक महिला के खिलाफ BNSS की धारा 126 और 135(3) के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने भी मामले की पुष्टि की है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक और संवेदनशील स्थान पर इस तरह का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने को लेकर कार्रवाई की गई है।
पुलिस कार्रवाई की जानकारी सामने आने के बाद महिला ने खुद एक वीडियो जारी किया। इसमें उसने अपने किए पर माफी मांगी और कहा कि उसने यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया था। महिला का कहना है कि रील बनाने के पीछे किसी को अपमानित करने या पुलिस व्यवस्था का मजाक उड़ाने का उद्देश्य नहीं था। हालांकि, वीडियो वायरल होने और पुलिस की कार्रवाई के बाद उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी।
सोशल मीडिया के दौर में कुछ सेकेंड की रील भी तेजी से लोगों तक पहुंच जाती है। खासकर सार्वजनिक स्थानों, सरकारी कार्यालयों और पुलिस या प्रशासन से जुड़े परिसरों में वीडियो बनाते समय नियमों और मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है। कोरबा का यह मामला भी इसी वजह से चर्चा में है। मनोरंजन के लिए बनाई गई एक रील देखते ही देखते वायरल हो गई और मामला पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गया। फिलहाल महिला की ओर से माफी मांगने का वीडियो भी सामने आया है।
आज के दौर में इंस्टाग्राम रील और शॉर्ट वीडियो युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन किसी भी सार्वजनिक या प्रतिबंधित स्थान पर वीडियो बनाते समय वहां के नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। कोरबा की घटना में भी महिला ने इसे मनोरंजन के तौर पर बनाया था, लेकिन थाना परिसर जैसी जगह पर वीडियो बनाए जाने और उसके वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले उसके संभावित परिणामों को समझना जरूरी है।
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