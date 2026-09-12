12 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोरबा

‘आज जेल होई, कल बेल होई’ गाने पर थाने में रील बनाना पड़ा भारी, केस के बाद महिला ने मांगी माफी

Police Station Reel: कोरबा में थाने के सामने ‘आज जेल होई, कल बेल होई’ गाने पर रील बनाना महिला को भारी पड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया।
2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Sep 12, 2026

Chhattisgarh Viral Reel

थाने के सामने फिल्मी अंदाज में रील (Photo Source- Patrika Create)

Chhattisgarh Viral Reel: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सोशल मीडिया पर रील बनाने का एक मामला पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गया। कोतवाली थाना परिसर के सामने एक महिला ने फिल्मी गाने ‘आज जेल होई, कल बेल होई’ पर डांस करते हुए रील बनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया। कार्रवाई की जानकारी सामने आने के बाद महिला ने एक वीडियो जारी कर पुलिस और लोगों से माफी मांगी है।

Korba viral video: थाने को ही बना दिया रील का सेट

पूरा मामला कोरबा के कोतवाली थाना परिसर से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक सीतामढ़ी निवासी उषा मिश्रा ने 11 सितंबर की शाम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट II_uma_baby111 से एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में महिला थाना परिसर में फिल्मी अंदाज में डांस करती नजर आ रही थी। वीडियो के बैकग्राउंड में ‘आज जेल होई, कल बेल होई’ गाना चल रहा था। रील सोशल मीडिया पर पोस्ट होने के बाद तेजी से वायरल हो गई और मामला पुलिस तक पहुंच गया। थाने जैसी जगह पर इस तरह का वीडियो बनाए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं।

वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने लिया एक्शन

वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी के मुताबिक महिला के खिलाफ BNSS की धारा 126 और 135(3) के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने भी मामले की पुष्टि की है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक और संवेदनशील स्थान पर इस तरह का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने को लेकर कार्रवाई की गई है।

महिला ने वीडियो जारी कर मांगी माफी

पुलिस कार्रवाई की जानकारी सामने आने के बाद महिला ने खुद एक वीडियो जारी किया। इसमें उसने अपने किए पर माफी मांगी और कहा कि उसने यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया था। महिला का कहना है कि रील बनाने के पीछे किसी को अपमानित करने या पुलिस व्यवस्था का मजाक उड़ाने का उद्देश्य नहीं था। हालांकि, वीडियो वायरल होने और पुलिस की कार्रवाई के बाद उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी।

रील और वायरल वीडियो को लेकर बढ़ रही सावधानी

सोशल मीडिया के दौर में कुछ सेकेंड की रील भी तेजी से लोगों तक पहुंच जाती है। खासकर सार्वजनिक स्थानों, सरकारी कार्यालयों और पुलिस या प्रशासन से जुड़े परिसरों में वीडियो बनाते समय नियमों और मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है। कोरबा का यह मामला भी इसी वजह से चर्चा में है। मनोरंजन के लिए बनाई गई एक रील देखते ही देखते वायरल हो गई और मामला पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गया। फिलहाल महिला की ओर से माफी मांगने का वीडियो भी सामने आया है।

सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले बरतें सावधानी

आज के दौर में इंस्टाग्राम रील और शॉर्ट वीडियो युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन किसी भी सार्वजनिक या प्रतिबंधित स्थान पर वीडियो बनाते समय वहां के नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। कोरबा की घटना में भी महिला ने इसे मनोरंजन के तौर पर बनाया था, लेकिन थाना परिसर जैसी जगह पर वीडियो बनाए जाने और उसके वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले उसके संभावित परिणामों को समझना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Sept 2026 04:37 pm

Published on:

12 Sept 2026 04:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / ‘आज जेल होई, कल बेल होई’ गाने पर थाने में रील बनाना पड़ा भारी, केस के बाद महिला ने मांगी माफी

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Korba News: 100 करोड़ का बिजली बिल बकाया! अब सरकारी दफ्तरों में छाएगा अंधेरा, इसी सप्ताह कटेंगे कनेक्शन

Chhattisgarh News
कोरबा

Korba Tanker Fire: धू-धूकर जला पेट्रोल-डीजल से भरा टैंकर! आग की लपटें देख हाइवे पर मचा हड़कंप

Korba Tanker Fire
कोरबा

Police bus accident: पुलिस बस से दो युवकों की मौत का मुआवजा अटका, DGP कोरबा SP कार्यालय की संपत्ति कुर्क करने के आदेश

Road Accidents
कोरबा

Chhattisgarh: 36 घंटे बाद मिली बड़ी राहत, NTPC कोरबा की 3 इकाइयों से बिजली उत्पादन शुरू

Chhattisgarh
कोरबा

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात समेत 7 राज्यों में बिजली संकट, NTPC की सभी सात इकाइयां बंद

chhattisgarh news, electricity crisis news,
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.