‘आज जेल होई, कल बेल होई’ गाने पर थाने में रील बनाना पड़ा भारी, केस के बाद महिला ने मांगी माफी

पूरा मामला कोरबा के कोतवाली थाना परिसर से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक सीतामढ़ी निवासी उषा मिश्रा ने 11 सितंबर की शाम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट II_uma_baby111 से एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में महिला थाना परिसर में फिल्मी अंदाज में डांस करती नजर आ रही थी। वीडियो के बैकग्राउंड में ‘आज जेल होई, कल बेल होई’ गाना चल रहा था। रील सोशल मीडिया पर पोस्ट होने के बाद तेजी से वायरल हो गई और मामला पुलिस तक पहुंच गया। थाने जैसी जगह पर इस तरह का वीडियो बनाए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं।