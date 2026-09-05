Chhattisgarh: 36 घंटे बाद मिली बड़ी राहत, NTPC कोरबा की 3 इकाइयों से बिजली उत्पादन शुरू

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के NTPC कोरबा प्लांट में ब्लैकआउट के बाद बिजली उत्पादन बहाल करने की प्रक्रिया में बड़ी सफलता मिली है। करीब 36 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रिप हुई सात इकाइयों में से तीन को बहाल कर लिया गया है। इन तीनों इकाइयों से अब बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है। वहीं, बाकी चार इकाइयों को भी जल्द चालू करने के लिए तकनीकी टीमों की ओर से काम जारी है। तीन इकाइयों के बहाल होने से प्लांट में बिजली उत्पादन की स्थिति में सुधार आया है और राहत मिली है।