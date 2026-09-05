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Chhattisgarh: 36 घंटे बाद मिली बड़ी राहत, NTPC कोरबा की 3 इकाइयों से बिजली उत्पादन शुरू

NTPC Korba Power Plant: NTPC कोरबा की सात ट्रिप हुई इकाइयों में से तीन को 36 घंटे बाद बहाल कर दिया गया है। इनसे 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है, जबकि चार इकाइयों की बहाली का काम जारी है।
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कोरबा

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Shradha Jaiswal

Sep 05, 2026

Chhattisgarh

Chhattisgarh: 36 घंटे बाद मिली बड़ी राहत(photo-patrika))

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के NTPC कोरबा प्लांट में ब्लैकआउट के बाद बिजली उत्पादन बहाल करने की प्रक्रिया में बड़ी सफलता मिली है। करीब 36 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रिप हुई सात इकाइयों में से तीन को बहाल कर लिया गया है। इन तीनों इकाइयों से अब बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है। वहीं, बाकी चार इकाइयों को भी जल्द चालू करने के लिए तकनीकी टीमों की ओर से काम जारी है। तीन इकाइयों के बहाल होने से प्लांट में बिजली उत्पादन की स्थिति में सुधार आया है और राहत मिली है।

Chhattisgarh NTPC: तीन इकाइयों से 1200 मेगावाट उत्पादन शुरू

एनटीपीसी प्लांट की तीन इकाइयों को दोपहर करीब 2 बजे तक बहाल कर लिया गया। इनमें 500 मेगावाट की दो इकाइयां और 200 मेगावाट की एक इकाई शामिल है। इन तीनों इकाइयों के शुरू होने से कुल 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। 2600 मेगावाट क्षमता वाले एनटीपीसी कोरबा प्लांट में ब्लैकआउट के बाद तीन इकाइयों की बहाली को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

बाकी चार इकाइयों की बहाली का काम जारी

प्लांट की सात इकाइयों के ट्रिप होने के बाद बिजली उत्पादन पूरी तरह प्रभावित हो गया था। अब तीन इकाइयों से उत्पादन शुरू होने के बाद शेष चार इकाइयों को बहाल करने का काम लगातार जारी है। तकनीकी टीमों की ओर से खराबी को दूर कर बाकी इकाइयों को भी जल्द से जल्द चालू करने की कोशिश की जा रही है।

पावर ग्रिड के ब्रेकर टेस्टिंग के दौरान आया था फॉल्ट

जानकारी के मुताबिक, एनटीपीसी कोरबा की सभी सात इकाइयां पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के ब्रेकर टेस्टिंग के दौरान आए फॉल्ट के कारण ट्रिप हुई थीं। इसके बाद प्लांट में बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ और इकाइयों को दोबारा शुरू करने के लिए तकनीकी स्तर पर काम शुरू किया गया। करीब 36 घंटे की मेहनत के बाद तीन इकाइयों को बहाल कर लिया गया है।

जनसंपर्क अधिकारी ने की पुष्टि

एनटीपीसी की जनसंपर्क अधिकारी उषा घोष ने तीन इकाइयों की बहाली की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि तीन इकाइयों को बहाल कर लिया गया है और इनमें बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। वहीं, बाकी इकाइयों की बहाली का काम जारी है।

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Updated on:

05 Sept 2026 05:08 pm

Published on:

05 Sept 2026 05:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Chhattisgarh: 36 घंटे बाद मिली बड़ी राहत, NTPC कोरबा की 3 इकाइयों से बिजली उत्पादन शुरू

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