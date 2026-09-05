छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात समेत 7 राज्यों में बिजली संकट, NTPC की सभी सात इकाइयां बंद

अचानक इस घटनाक्रम के बीच एनटीपीसी जमनीपाली पावर स्टेशन की सभी सात इकाइयां उत्पादन से बाहर हो गई और संयंत्र से पूरी तरह बिजली उत्पादन ठप हो गया। एनटीपीसी के जमनीपाली स्टेशन से 2600 मेगावॉट बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसे ट्रांसमिशन लाइन के रास्ते पावर ग्रिड कारर्पोशन की निगरानी में छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा को बिजली आपूर्ति की जाती है। केन्द्र शासित प्रदेश दमन दीव, दादरा और नगर हवेली को भी जमनीपाली स्टेशन से बिजली की आपूर्ति की जाती है, स्टेशन में आई तकनीकी अडचन के बाद से इन राज्यों में भी बिजली आपूर्ति व्यवस्था बाधित होने की बात सामने आई है।