कोरबा में सांपों की कई प्रजातियां, गेंहुआ नाग और घोड़ा करैत ने 491 लोगों को डंसा, आप बचके

कोरबा जिले में सांपों की कई प्रजातियां हैं, जिसमें किंग कोबरा से लेकर गेंहुआ नाग और घोड़ा करैत तक शामिल हैं। जिले में जो भी सर्पदंश की घटनाएं सामने आ रही है उसमें गेंहुआ नाग या घोड़ा करैत के मामले ज्यादा हैं। घोड़ा करैत ऐसा सांप है कि वह लोगों के बिस्तर पर भी चढ़ जाता है और बिस्तर में घुसकर बैठ जाता है। जब लोग करवट बदलते हैं तब सांप को डर लगता है और वह इन्हें निशाना बना लेता है। हालांकि कोरबा जिले में स्नैक बाइट के जो 491 मामले इस साल दर्ज किए गए हैं, उसमें आधे ऐसे सांप हैं जो जहरीला नहीं हैं।