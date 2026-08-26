सबको रुला गए पिता-पुत्र, हादसे में 5 लोगों की मौत से कोरबा के दो गांव में छाया मातम

बताया जाता है कि ग्रामीण एक बाइक से गेवरा बस्ती की ओर गए थे। वहां से घर लौट रहे थे। रास्ते में रास्ते में खोडरी मोड़ गेवरा बस्ती चांदनी चौक के पास विपरित दिशा से आ रही तेज रफ्तार स्कार्पियो ने बाइक को टक्कर मार दिया। टक्कर इतना जोर था कि स्कार्पियो के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके परखच्चे उड़ गए। स्कार्पियो की टक्कर से बाइक सवार तीनों ग्रामीण सडक़ पर गिर गए। उन्हें गंभीर चोंटें आई। सिर में गंभीर चोट आने से फूलसिंह और नरसिंह की मौके पर मौत हो गई। घायल यशवंत को कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। जहां उसकी भी मौत हो गई। पिता पुत्र सरइसिंगार के निवासी बताए जा रहे हैं।