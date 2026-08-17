कोरबा में फिर एक्टिव हुआ मानसून, अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 24 घंटे में 25.5 मिमी वर्षा

Monsoon Update: कोरबा जिले में मानसून की सक्रियता एक बार फिर बढ़ गई है। रविवार को दोपहर बाद गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई, जो देर रात तक जारी रही। पिछले 24 घंटे में जिले में औसतन 25.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई। शाम के समय हुई तेज बारिश से शहर के कई मुख्य मार्गों पर जलजमाव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसका असर कोरबा जिले में भी देखने को मिल सकता है।