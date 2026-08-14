एक साथ 3 सिस्टम एक्टिव, जांजगीर-चांपा में 24 घंटे भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, जानें ताजा अपडेट

मौसम विभाग की माने तो लो प्रेशर बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से जिले में झमाझम बारिश होगी। इसका असर गुरुवार को देखने को मिला। 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर भी जिले में बारिश होने की चेतावनी दी गई है। ऐसे में मजा किराकिरा हो सकता है। इसके बाद 15 को भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इससे गर्मी से राहत मिलेगी। साथ ही मुरझा रहे खेती की प्यास भी बुझेगी। किसान वर्ग भी काफी चितिंत है।