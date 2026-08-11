Anganwadi Recruitmen: जांजगीर-चांपा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर भर्ती, 8 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन

Anganwadi Bharti: जांजगीर-चांपा जिले में आंगनबाड़ी के क्षेत्र में रोजगार की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। एकीकृत बाल विकास परियोजना बलौदा के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना बलौदा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत जर्वे ब के आंगनबाड़ी केंद्र जर्वे ब-18 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के एक पद तथा ग्राम पंचायत लछनपुर के आंगनबाड़ी केंद्र पराऊडेरा-120 में आंगनबाड़ी सहायिका के एक पद के लिए आवेदन मंगाए गए हैं।