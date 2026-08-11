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जांजगीर चंपा

Anganwadi Recruitmen: जांजगीर-चांपा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर भर्ती, 8 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन

Anganwadi Bharti: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक अभ्यर्थी 8 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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जांजगीर चंपा

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Love Sonkar

Aug 11, 2026

Anganwadi News

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर भर्ती (Photo Patrika)

Anganwadi Bharti: जांजगीर-चांपा जिले में आंगनबाड़ी के क्षेत्र में रोजगार की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। एकीकृत बाल विकास परियोजना बलौदा के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना बलौदा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत जर्वे ब के आंगनबाड़ी केंद्र जर्वे ब-18 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के एक पद तथा ग्राम पंचायत लछनपुर के आंगनबाड़ी केंद्र पराऊडेरा-120 में आंगनबाड़ी सहायिका के एक पद के लिए आवेदन मंगाए गए हैं।

8 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन

इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 8 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए विभाग की ओर से ऑनलाइन लिंक उपलब्ध कराया गया है। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन का तरीका

अभ्यर्थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल: aww.e-bharti.in आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को पोर्टल पर मांगी गई जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करनी होगी। आवश्यक दस्तावेज और अन्य जानकारी भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध करानी होगी।

आवेदन से पहले जानकारी जांचना जरूरी

अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले पद, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और चयन प्रक्रिया से संबंधित सभी नियमों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। आवेदन में किसी तरह की गलती होने पर अभ्यर्थी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी एकीकृत बाल विकास परियोजना बलौदा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

दो पदों पर होगी भर्ती

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता: आंगनबाड़ी केंद्र जर्वे ब-18, ग्राम पंचायत जर्वे ब
आंगनबाड़ी सहायिका: आंगनबाड़ी केंद्र पराऊडेरा-120, ग्राम पंचायत लछनपुर

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Updated on:

11 Aug 2026 06:47 pm

Published on:

11 Aug 2026 06:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Anganwadi Recruitmen: जांजगीर-चांपा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर भर्ती, 8 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन

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