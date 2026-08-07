Govt Teachers Alcohol Party: सक्ती के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की शराब पार्टी! 5 शिक्षक और एक स्वीपर को नोटिस, Video वायरल

Viral video teachers drinking in school: छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में जांजगीर-चांपा जिले के बोड़सरा स्कूल में सामने आए शर्मनाक मामले की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि अब सक्ती जिले से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां स्कूल परिसर में शिक्षकों की कथित शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।