बाथरूम में फंदे पर लटका मिला शव! सक्ती के छात्रावास में 9वीं के छात्र की मौत, पुलिस लगा रही सच का पता

Hostel Student Death: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। एकलव्य आदर्श बालक छात्रावास, ग्राम पलाड़ी खुर्द में कक्षा 9वीं के छात्र का शव छात्रावास के बाथरूम में फंदे से लटका मिला। घटना से छात्रावास परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने छात्र को तत्काल सक्ती जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।