Girls Hostel Incident: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के पंडरिया थाना क्षेत्र के ग्राम दुल्लापुर बाजार स्थित कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक के बाद एक कई छात्राओं की तबीयत अचानक खराब होने लगी। पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद 10 से 15 छात्राओं के बीमार होने की सूचना सामने आई। घटना के बाद छात्रावास प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन तत्काल हरकत में आ गया।