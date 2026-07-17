Kawardha News: गन्ना किसानों को मिला बड़ा तोहफा, 18.97 करोड़ की अंतिम किस्त सीधे खाते में जारी

Chhattisgarh News: पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के हजारों गन्ना उत्पादक किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय से प्रतीक्षित गन्ना मूल्य का भुगतान आखिरकार पूरा हो गया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित पंडरिया ने पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने की एफ आरपी का 100 प्रतिशत भुगतान किसानों के बैंक खातों में जारी कर दिया है। कारखाना प्रबंधन ने 18 करोड़ 97 लाख 79 हजार 511 रुपए की अंतिम किस्त जारी करते हुए 4961 किसानों के खातों में राशि अंतरित कर दी। इसके साथ ही इस सत्र में 8050 किसानों को कुल 40 करोड़ 5 लाख 25 हजार 52 रुपए का भुगतान पूरा हो गया है।