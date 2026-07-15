देश में सबसे ज्यादा टैंकर रायपुर में दौड़ रहे, विधायक के सवाल पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिया जवाब

Chhattisgarh Vidhan Sabha News: विधायक चंद्राकर के सवाल के जवाब में पीएचई मंत्री ने बताया कि अमृत मिशन का काम 2015 में शुरू हुआ था। 2016 में इसका क्रियान्वयन हुआ। उन्होंने कहा कि राजधानी के 20 वार्डों में पेयजल पहुंचाया गया है। 25 वार्डों में आंशिक रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 लाख 42 हजार आवास चिन्हित हैं। इनमें से 2 लाख 21 हजार में पेयजल पहुंचाया जा रहा है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जवाब से संतुष्ट नहीं हुए।