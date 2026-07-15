Mahadev Satta App Case: महादेव ऐप की कमाई का ‘कॉर्पोरेट रास्ता’! ED जांच रायपुर से पहुंची दिल्ली के बिजनेस नेटवर्क तक

Mahadev Satta App Case: महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने दिल्ली के प्रमुख कारोबारी विकास गर्ग को उनके निवास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से ED को 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। अब आरोपी को रायपुर लाया जा रहा है। बुधवार को विकास गर्ग को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। ED अदालत से आगे की पूछताछ के लिए उनकी कस्टोडियल रिमांड की मांग कर सकती है।