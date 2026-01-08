एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के मुताबिक, अटैच किए गए एसेट्स में ₹74.28 करोड़ (लगभग $1.7 बिलियन) से ज़्यादा के बैंक डिपॉजिट शामिल हैं। ये डिपॉजिट परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट LLC और एग्जिम जनरल ट्रेडिंग-GZCO के नाम पर थे। जांच में पता चला कि ये कंपनियां सीधे सौरभ चंद्राकर, अनिल कुमार अग्रवाल और विकास छपारिया से जुड़ी हैं। इसके अलावा, ₹17.5 करोड़ (लगभग $1.7 बिलियन) के एसेट्स गगन गुप्ता के हैं, जो Skyexchange.com से जुड़े दुबई के एक कथित हवाला ऑपरेटर हैं। ED अधिकारियों के मुताबिक, उनकी मदद से पैसे की लॉन्ड्रिंग की गई थी।