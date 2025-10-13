महादेव सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के भांजे समेत 3 बदमाश गिरफ्तार, बार में युवक पर किया था जानलेवा हमला

बदमाश गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Crime News: तेलीबांधा इलाके के एक बार में युवक पर जानलेवा हमला करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक महादेव सट्टा ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर का रिश्तेदार बताया जा रहा है।
पुलिस के मुताबिक, वीआईपी रोड स्थित जूक बार में पंडरी इलाके के बदमाश अजयशंकर उर्फ अज्जू पांडेय को पुराने विवाद पर प्रेमकुमार वर्मा, पुलकित चंद्राकार, प्रखर चंद्राकर, मुकुल सोना व अन्य ने जमकर पीटा था। उस पर जानलेवा हमला किया था। इसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए। मामले की शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था।
इस मामले में पुलिस ने प्रेम कुमार और शुभम साव को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाकी आरोपियों को नहीं पकड़ा था। रविवार को पुलिस ने पुलकित, प्रखर और मुकुल को गिरफ्तार किया। पुलकित महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर का भांजा है। प्रखर का भी आपराधिक रेकार्ड है।
सूत्रों के मुताबिक, गुढ़ियारी इलाके के विकास और पुलकित के बीच सट्टे के 28 लाख रुपए को लेकर विवाद चल रहा था। विकास के साथ अज्जू भी घूमता है। कुछ दिन पहले विकास और अज्जू ने भिलाई में पुलकित और प्रखर से मारपीट की थी। उसी का बदला लेने के लिए पुलकित अपने साथियों के साथ रायपुर पहुंचा। उस दिन अज्जू बार में मिल गया, तो उसकी जमकर पिटाई कर दी गई।
