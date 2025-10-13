Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

महादेव सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के भांजे समेत 3 बदमाश गिरफ्तार, बार में युवक पर किया था जानलेवा हमला

Crime News: तेलीबांधा इलाके के एक बार में युवक पर जानलेवा हमला करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक महादेव सट्टा ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर का रिश्तेदार बताया जा रहा है।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 13, 2025

बदमाश गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

बदमाश गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Crime News: तेलीबांधा इलाके के एक बार में युवक पर जानलेवा हमला करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक महादेव सट्टा ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर का रिश्तेदार बताया जा रहा है।

पुलिस के मुताबिक, वीआईपी रोड स्थित जूक बार में पंडरी इलाके के बदमाश अजयशंकर उर्फ अज्जू पांडेय को पुराने विवाद पर प्रेमकुमार वर्मा, पुलकित चंद्राकार, प्रखर चंद्राकर, मुकुल सोना व अन्य ने जमकर पीटा था। उस पर जानलेवा हमला किया था। इसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए। मामले की शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था।

इस मामले में पुलिस ने प्रेम कुमार और शुभम साव को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाकी आरोपियों को नहीं पकड़ा था। रविवार को पुलिस ने पुलकित, प्रखर और मुकुल को गिरफ्तार किया। पुलकित महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर का भांजा है। प्रखर का भी आपराधिक रेकार्ड है।

सट्टे की रकम को लेकर थी लड़ाई

सूत्रों के मुताबिक, गुढ़ियारी इलाके के विकास और पुलकित के बीच सट्टे के 28 लाख रुपए को लेकर विवाद चल रहा था। विकास के साथ अज्जू भी घूमता है। कुछ दिन पहले विकास और अज्जू ने भिलाई में पुलकित और प्रखर से मारपीट की थी। उसी का बदला लेने के लिए पुलकित अपने साथियों के साथ रायपुर पहुंचा। उस दिन अज्जू बार में मिल गया, तो उसकी जमकर पिटाई कर दी गई।

ये भी पढ़ें

गिरफ्तारी से बचने पूर्व CM भूपेश बघेल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, अग्रिम जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई
रायपुर
Bhupesh Baghel, cg news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 10:52 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / महादेव सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के भांजे समेत 3 बदमाश गिरफ्तार, बार में युवक पर किया था जानलेवा हमला

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Murder Case: नाबालिग की हत्या कर शव खदान में फेंका, 4 दिन बाद भी आरोपी फरार… पुलिस की लापरवाही से परिजन नाराज

रायपुर

राज्य स्थापना दिवस पर 12 श्रेणियों में राज्य अलंकरण के लिए 200 आवेदन प्राप्त, इन क्षेत्रों में मिलेगा सम्मान

CG News: खेल अलंकरण समारोह 3 को संभावित, विभाग ने 27 तक मंगाई थी दावा-आपत्ति
रायपुर

जमीन फर्जीवाड़े में कारोबारी की गिरफ्तारी नहीं, दस्तावेज लेकर सिविल लाइन थाना पहुंचे पीड़ित, जानें मामला

जमीन फर्जीवाड़े .(photo-patrika)
रायपुर

CG Collector Conference 2025: कलेक्टर कांफ्रेंस में कई बार गुस्सा हुए CM साय, बोले- सुबह 7 बजे से पहले लें वार्डों में सफाई का जायजा

CG Collector Conference 2025
रायपुर

Cough Syrup: तमिलनाडु में जानलेवा कफ सिरप फैक्ट्री सील, रायपुर में गोदाम अब भी चालू… आखिर क्या है वजह? जानिए

कफ सिरप (Photo: IANS)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.