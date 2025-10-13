महादेव सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के भांजे समेत 3 बदमाश गिरफ्तार, बार में युवक पर किया था जानलेवा हमला

सूत्रों के मुताबिक, गुढ़ियारी इलाके के विकास और पुलकित के बीच सट्टे के 28 लाख रुपए को लेकर विवाद चल रहा था। विकास के साथ अज्जू भी घूमता है। कुछ दिन पहले विकास और अज्जू ने भिलाई में पुलकित और प्रखर से मारपीट की थी। उसी का बदला लेने के लिए पुलकित अपने साथियों के साथ रायपुर पहुंचा। उस दिन अज्जू बार में मिल गया, तो उसकी जमकर पिटाई कर दी गई।