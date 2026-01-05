भूपेश के बेटे को राहत, आदिवासी नेता लखमा पर चुप्पी? चैतन्य की रिहाई से गरमाई राजनीति, BJP-कांग्रेस आमने-सामने

चैतन्य बघेल की रिहाई पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवीलाल ठाकुर ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले जैसे गंभीर मामले में भूपेश बघेल अपने बेटे की रिहाई के लिए सक्रिय रहे, लेकिन आदिवासी नेता और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा आज भी जेल में हैं। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी नेताओं का राजनीतिक इस्तेमाल किया है और मुश्किल समय में उन्हें अकेला छोड़ दिया।