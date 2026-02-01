Illegal Mining: रेत माफिया बेखौफ… दुलना एनीकेट पर मंडरा रहा मौत का खतरा! जल आपूर्ति से खिलवाड़ कब तक?

सुखी एनीकेट क्षेत्र में दिनदहाड़े रेत निकाली जा रही है। भारी-भरकम ओवरलोडेड हाइवा एनीकेट के ऊपर से बेरोकटोक गुजर रहे हैं। सवाल साफ है— अगर एनीकेट को कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या जल संसाधन विभाग आंख मूंदे बैठा है या फिर सब कुछ देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है? पहले भी महानदी में हाईटेक मशीनों से अवैध खनन की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कई बार ओवरलोड वाहन जब्त हुए, लेकिन कार्रवाई का असर जमीन पर नजर नहीं आता।