रायपुर

Illegal Mining: रेत माफिया बेखौफ… दुलना एनीकेट पर मंडरा रहा मौत का खतरा! जल आपूर्ति से खिलवाड़ कब तक?

Illegal Mining: महानदी के दुलना एनीकेट क्षेत्र में अवैध रेत खनन और ओवरलोड हाइवा के संचालन से जल सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

image

विनोद जैन

Feb 24, 2026

अवैध रेत खनन (photo source- Patrika)

अवैध रेत खनन (photo source- Patrika)

@विनोद जैन/Illegal Mining: गोबरा नवापारा। महानदी के सीने को चीरकर रेत माफिया इन दिनों खुलेआम सरकारी संपत्ति को लूट रहे हैं। दुलना एनीकेट, जो गोबरा नवापारा और अभनपुर क्षेत्र की हजारों आबादी की प्यास बुझाने का प्रमुख सहारा है, आज अवैध खनन और ओवरलोड हाइवा की दहाड़ के बीच कराह रहा है।

Illegal Mining: जमीनी स्तर पर कार्रवाई का असर नहीं

सुखी एनीकेट क्षेत्र में दिनदहाड़े रेत निकाली जा रही है। भारी-भरकम ओवरलोडेड हाइवा एनीकेट के ऊपर से बेरोकटोक गुजर रहे हैं। सवाल साफ है— अगर एनीकेट को कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या जल संसाधन विभाग आंख मूंदे बैठा है या फिर सब कुछ देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है? पहले भी महानदी में हाईटेक मशीनों से अवैध खनन की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कई बार ओवरलोड वाहन जब्त हुए, लेकिन कार्रवाई का असर जमीन पर नजर नहीं आता।

जल सुरक्षा के साथ खुला खिलवाड़

Illegal Mining: माफिया का मनोबल इस कदर बढ़ चुका है कि उन्हें न कानून का डर है, न प्रशासन का। यह सिर्फ रेत की चोरी नहीं, बल्कि जल सुरक्षा के साथ खुला खिलवाड़ है। अगर एनीकेट की संरचना को नुकसान पहुंचा तो पूरा नगर जल संकट की चपेट में आ जाएगा। प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। यदि अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो इतिहास गवाह रहेगा— जब माफिया बेलगाम थे और सिस्टम खामोश होकर देख रहा था।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Illegal Mining: रेत माफिया बेखौफ… दुलना एनीकेट पर मंडरा रहा मौत का खतरा! जल आपूर्ति से खिलवाड़ कब तक?

