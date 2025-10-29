Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

Driving License: अब मशीन बताएगी कौन है अच्छा ड्राइवर? कोरबा में बनेगा आधुनिक ई-ट्रैक टेस्ट सेंटर

Driving License: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया अब हाईटेक होने जा रही है। ग्राम बुंदेली में लगभग पांच एकड़ जमीन पर ई-ट्रैक तैयार किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 29, 2025

आधुनिक ई-ट्रैक (photo source- Patrika)

आधुनिक ई-ट्रैक (photo source- Patrika)

Driving License: डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस) जारी करने की प्रक्रिया हाइटेक होगी। कोरबा शहर से सटे गांव बुंदेली में करीब पांच एकड़ जमीन पर आने वाले दिनों में ड्राइविंग टेस्ट के लिए ई-ट्रैक बिछाया जाएगा। लाइसेंस जारी करने से पहले ड्राइविंग टेस्ट की इस प्रक्रिया में विभाग का हस्तक्षेप कम होगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने तैयारी शुरू की है।

विभाग का कहना है कि वाहन चालकों की योग्यता और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट और लाइसेंसिंग प्रक्रिया का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके लिए कोरबा में ई-टैक बिछाई जाएगी। इस आधुनिक ई-ट्रैकों के माध्यम से ड्राइविंग टेस्ट पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी तरीके से लिए जाएंगे। इसके लिए कोरबा के ग्राम बुंदेली में जिला प्रशासन की ओर से पांच एकड़ जमीन का आवंटन परिवहन विभाग को किया गया है। इस जमीन का आधिपत्य परिवहन विभाग को मिल गया है।

Driving License: सड़क दुर्घटना कोरबा की गंभीर समस्या

सड़क दुर्घटना कोरबा की गंभीर समस्या है। जिले के अलग- अलग थाना क्षेत्र में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में हर साल औसत 280 से अधिक लोग मारे जाते हैं। जबकि 700 से अधिक लोग घायल होते हैं। इसके पीछे बड़ा कारण रफ ड्राइविंग को माना जाता है। परिवहन विभाग को उम्मीद है कि ई- ट्रैक बनने के बाद टेस्टिंग की प्रक्रिया पादर्शिता से होगी। इससे नियम कायदों की अनदेखी कर लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव आएगी।

प्रक्रिया सटीक होने से दुर्घटना में आ सकती है कमी

ई-ट्रैक की मदद से योग्य चालकों को प्रमाणित किया जाएगा, जिससे जिमेदार ड्राइविंग को बढ़ावा मिलेगा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि इन जिलों में ई-ट्रैक शुरू होने के बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन और अपॉइंटमेंट बुकिंग के माध्यम से ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे। सफल परीक्षण के बाद उन्हें डिजिटल फीडबैक और लाइसेंस जारी किया जाएगा।

डिजिटल सेंसर और कैमरे करेंगे मूल्यांकन

इसका उद्देश्य ड्राइविंग टेस्ट में मानव हस्तक्षेप कम हो, निष्पक्षता बनी रहे और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। ई-ट्रैक प्रणाली में वाहन नियंत्रण, लेन अनुशासन, सिग्नलिंग, गति नियंत्रण और सड़क सुरक्षा से जुड़ी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इसमें लगे डिजिटल सेंसर और कैमरे अभ्यर्थियों की ड्राइविंग क्षमता का सटीक मूल्यांकन करेंगे। इससे लाइसेंस प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी तथा पात्र आवेदकों को समय पर सही परिणाम प्राप्त होंगे।

फिटनेस का कार्य आउटसोर्सिंग से

Driving License: परिवहन विभाग में धीरे-धीरे आउट सोर्सिंग कंपनियों को बोलबाला बढ़ रहा है। पहले ही गाड़ियों की फिटनेस की जांच का दायित्व एक निजी कंपनी को सौंपा जा चुका है। यह कंपनी गोढ़ी में संचालित हो रही है। यही फिटनेस की जांच की जाती है। अब ई-ट्रैक में भी निजी कंपनी के आने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

CG News: ई-चालान का भुगतान अब होगा कैशलेस, यातायात पुलिस को मिली POS मशीन
बेमेतरा
ई-चालान का भुगतान अब होगा कैशलेस (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 01:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Driving License: अब मशीन बताएगी कौन है अच्छा ड्राइवर? कोरबा में बनेगा आधुनिक ई-ट्रैक टेस्ट सेंटर

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मोंथा चक्रवात का असर कोरबा में भी… अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना, जानें मौसम अपडेट

बंगाल की खाड़ी में उठा मोंथा (photo source- Patrika)
कोरबा

CG News: जंगली जानवरों पर शिकारियों का कहर! वन विभाग ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक फरार

जंगली जानवर शिकारियों के निशाने पर (photo source- Patrika)
कोरबा

बिजली कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नवंबर में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना व संविदा कर्मियों के मानदेय वृद्धि का आदेश

पेंशनर्स की पेंशन (पत्रिका फाइल फोटो)
कोरबा

Big Incident: मालगाड़ी के वैगन से टकरा कर पलटा लोडर वाहन, दबने से चालक की हुई मौत

मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)
कोरबा

बड़ी खुशखबरी! महिलाओं को LPG सिलेंडर देने फिर लिए जाएंगे आवेदन, इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ, जानें

LPG Price
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.