Driving License: अब मशीन बताएगी कौन है अच्छा ड्राइवर? कोरबा में बनेगा आधुनिक ई-ट्रैक टेस्ट सेंटर

विभाग का कहना है कि वाहन चालकों की योग्यता और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट और लाइसेंसिंग प्रक्रिया का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके लिए कोरबा में ई-टैक बिछाई जाएगी। इस आधुनिक ई-ट्रैकों के माध्यम से ड्राइविंग टेस्ट पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी तरीके से लिए जाएंगे। इसके लिए कोरबा के ग्राम बुंदेली में जिला प्रशासन की ओर से पांच एकड़ जमीन का आवंटन परिवहन विभाग को किया गया है। इस जमीन का आधिपत्य परिवहन विभाग को मिल गया है।