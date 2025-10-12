CG News: ई-चालान का भुगतान अब होगा कैशलेस, यातायात पुलिस को मिली POS मशीन

CG News: इस नई व्यवस्था से नकद लेनदेन की पुरानी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। भुगतान के बाद चालकों को तुरंत डिजिटल रसीद भी प्राप्त होगी। यह कदम डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और यातायात व्यवस्था में तकनीकी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।