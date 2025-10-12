CG News: ई-चालान का भुगतान अब होगा कैशलेस, यातायात पुलिस को मिली POS मशीन

ई-चालान का भुगतान अब होगा कैशलेस (Photo source- Patrika)
CG News: बेमेतरा जिले में यातायात व्यवस्था को और अधिक आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब बेमेतरा यातायात पुलिस को पीओएस (POS) मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। इन मशीनों के जरिए वाहन चालकों को ई-चालान का भुगतान करने में सुविधा होगी।
एसएसपी रामकृष्ण साहू (IPS) ने जानकारी दी कि अब यातायात पुलिस POS मशीनों के माध्यम से ई-चालान जारी करेगी। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगे जुर्माने का भुगतान वाहन चालक मौके पर ही डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर सकेंगे।
CG News: इस नई व्यवस्था से नकद लेनदेन की पुरानी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। भुगतान के बाद चालकों को तुरंत डिजिटल रसीद भी प्राप्त होगी। यह कदम डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और यातायात व्यवस्था में तकनीकी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
बेमेतरा
छत्तीसगढ़
