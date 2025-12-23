दिल्ली की प्रतिष्ठा ममगाईं बेमेतरा कलेक्टर, पहले ही प्रयास में UPSC क्रैक कर मां का सपना किया पूरा

IAS Pratishtha Mamgain: बेमेतरा जिले की नव पदस्थ कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट, पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं जिले की 12वीं कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी। प्रतिष्ठा ममगाईं छत्तीसगढ़ कैडर की 2018 बैच की आईएएस अफसर है। वे मूलतः दिल्ली की रहने वाली हैं और वही से उनकी स्कूलिंग व कॉलेज की पढ़ाई हुई। मां का सपना था कि बेटी आईएएस अफसर बने। इस इच्छा को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठा ने जी तोड़ मेहनत की और प्रथम प्रयास में ही 2017 यूपीएससी 50 वीं रैंक के साथ प्रतिष्ठा ने क्रैक कर लिया और आईएएस की सर्विस के लिए चुनी गईं।