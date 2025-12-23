23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

बेमेतरा

दिल्ली की प्रतिष्ठा ममगाईं बेमेतरा कलेक्टर, पहले ही प्रयास में UPSC क्रैक कर मां का सपना किया पूरा

IAS Pratishtha Mamgain: छत्तीसगढ़ कैडर की 2018 बैच की आईएएस प्रतिष्ठा ममगाईं बेमेतरा जिले की 12वीं कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं देंगी। चलिए जानते हैं उनके बारे में..

बेमेतरा

image

Chandu Nirmalkar

Dec 23, 2025

IAS Pratishtha Mangain

बेमेतरा जिले की 12वीं कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ( Photo - Patrika )

IAS Pratishtha Mamgain: बेमेतरा जिले की नव पदस्थ कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट, पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं जिले की 12वीं कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी। प्रतिष्ठा ममगाईं छत्तीसगढ़ कैडर की 2018 बैच की आईएएस अफसर है। वे मूलतः दिल्ली की रहने वाली हैं और वही से उनकी स्कूलिंग व कॉलेज की पढ़ाई हुई। मां का सपना था कि बेटी आईएएस अफसर बने। इस इच्छा को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठा ने जी तोड़ मेहनत की और प्रथम प्रयास में ही 2017 यूपीएससी 50 वीं रैंक के साथ प्रतिष्ठा ने क्रैक कर लिया और आईएएस की सर्विस के लिए चुनी गईं।

IAS Pratishtha Mamgain: बैचमेट से की शादी

प्रतिष्ठा ममगाईं ने 27 अगस्त 2018 को आईएएस की सर्विस ज्वाइन की। उन्हें पहले आंध्र प्रदेश कैडर एलॉट हुआ था। प्रतिष्ठा की शादी छत्तीसगढ़ कैडर के 2018 बैच के ही संबित मिश्रा से हुई। संबित उनके बैचमेट है। पति-पत्नी को एक ही कैडर में रखने के केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के नियमों के तहत प्रतिष्ठा ने शादी के बेस में अपना कैडर चेंज करवा छत्तीसगढ़ चुन लिया।

छत्तीसगढ़ में इन जिलों में दी सेवाएं

छत्तीसगढ़ कैडर में आने के बाद प्रतिष्ठा फील्ड ट्रेनिंग के लिए रायगढ़ जिले में सहायक कलेक्टर के पद पर रहीं। फिर वह बलौदा बाजार–भाटापारा जिले में बलौदाबाजार अनुविभाग की एसडीएम रहीं। इसके बाद सरगुजा जिले के अंबिकापुर में नगर निगम आयुक्त रहीं। आयुक्त रहते हुए ही उन्होंने सरगुजा जिले में अपर कलेक्टर का प्रभार भी संभाला। सरगुजा के बाद प्रतिष्ठा की पोस्टिंग में कोरबा नगर निगम आयुक्त के पद पर हुई। इसके बाद नारायणपुर जिले में कलेक्टर के रूप में अपनी दी। यहां से ट्रांसफर होने के बाद अब प्रतिष्ठा बेमेतरा की 12वीं कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं देंगी।

योजनाओं का प्राथमिकता के साथ क्रियान्वयन करेंगे

नवपदस्थ कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने पत्रिका से चर्चा करते हुए जानकारी दी की शासन की सभी योजना व कार्य को प्राथमिकताओं में होगी। वर्तमान धान खरीदी एसएआर उसे समय पर पूरा करने पहले काम होगा। साथ ही जिले में पेयजल जल संरक्षण स्वास्थ्य सुविधा शिक्षा वीएन या मूलभूत जरूरतों का योजना बनाकर काम करेंगे।

कार्यालय का निरीक्षण किया

पदभार ग्रहण करने के पश्चात कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में संचालित विभिन्न विभागीय कार्यालयों एवं शाखाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं शाखा प्रभारियों को प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन में दक्षता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ममगाईं ने कहा कि शासन की मंशानुरूप विभागीय लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति व समय-सीमा में कार्यों का निष्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जनसामान्य की समस्याओं का त्वरित निराकरण कर उन्हें शीघ्र राहत प्रदान करना जिला प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारी है।

अब जनदर्शन सोमवार को होगा

पदभार ग्रहण करने के बाद कलेक्टर निर्णय देते हुए कहा पूर्व में हो रहे मंगलवार को होने वाले जनदर्शन को अब सोमवार को करने का निर्णय लिया है। सोमवार को जनदर्शन कार्यक्रम 11 बजे आयोजित किया जाएगा। यह जनदर्शन जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित होगी।

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / दिल्ली की प्रतिष्ठा ममगाईं बेमेतरा कलेक्टर, पहले ही प्रयास में UPSC क्रैक कर मां का सपना किया पूरा

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

