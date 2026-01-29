29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेमेतरा

CG Dhan Kharidi: इस जिले में 54 किसानों का धान अटका, 9 हजार किसान अब भी परेशान… सामने आई सिस्टम की बड़ी चूक!

Dhan Kharidi: बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बारगांव और आसपास के गांवों में सरकारी तंत्र की गंभीर लापरवाही सामने आई है।

2 min read
Google source verification

बेमेतरा

image

Khyati Parihar

Jan 29, 2026

तकनीकी गलती या जानबूझकर खेल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

तकनीकी गलती या जानबूझकर खेल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Dhan Kharidi: बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बारगांव और आसपास के गांवों में सरकारी तंत्र की गंभीर लापरवाही सामने आई है। भौतिक सत्यापन में हुई तकनीकी और मानवीय त्रुटि के चलते करीब 54 किसान धान बिक्री से वंचित हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, इन किसानों का 7 हजार क्विंटल से अधिक धान सिस्टम की गड़बड़ी में अटक गया है, जिससे उन्हें लाखों रुपये के नुकसान की आशंका है।

किसानों का आरोप है कि सत्यापन के बाद डेटा एंट्री में भारी चूक की गई, जिसके कारण उनके धान की वास्तविक मात्रा पोर्टल पर दर्ज ही नहीं हो पाई। आक्रोशित किसानों ने इस मामले में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल सुधार की मांग की है।

CG Dhan Kharidi: 720 हुआ 72 और 207 बना सिर्फ 7 क्विंटल

किसानों ने उदाहरण देते हुए बताया कि योगेश वमा द्वारा पंजीकृत 720 क्विंटल धान ऐप में केवल 72 क्विंटल दर्शाया गया। किसान तखतराम के 207 क्विंटल को घटाकर मात्र मात्र 7 क्विंटल दर्ज कर दिया गया। खाती समिति के किसान लालाराम केवट के खाते में भी सिर्फ 10 प्रतिशत धान का ही टोकन दिख रहा है।

नए फरमान के बाद बिगड़ा मामला

दरअसल, हाल ही में शासन द्वारा जारी निर्देश के तहत जिन किसानों का धान अब तक नहीं बिका था, उनका पटवारी और कृषि विस्तार अधिकारी की ओर से घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया। सत्यापन उपरांत जानकारी मोबाइल ऐप पर अपलोड की जानी थी, लेकिन यहीं सबसे बड़ी गड़बड़ी हो गई।

जानबूझकर गड़बड़ी की आशंका

इस चूक ने सरकारी व्यवस्था की पोल खोल दी है। किसानों का संदेह है कि यह गड़बड़ी सरकारी खरीद के आंकड़े कम दिखाने के उद्देश्य से जानबूझकर की गई हो सकती है। स्थिति यह है कि बेमेतरा जिले के चारों ब्लॉकों में 9 हजार से अधिक किसान अब भी धान बेचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

बारगांव के किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ, तो उन्हें मजबूरी में बिचौलियों को औने-पौने दामों पर धान बेचना पड़ेगा। अंतिम तिथि नजदीक होने के कारण किसानों में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।फिलहाल, खाद्य विभाग ने दावा किया है कि सॉफ्टवेयर और डेटा सुधार की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही किसानों को उनके पंजीकृत रकबे के अनुसार टोकन जारी किए जाएंगे।

क्विंंटल की जगह टन भरने की भूल

जिला खाद्य अधिकारी ओंकार सिंह ठाकुर ने बताया कि जांच में यह सामने आया है कि सत्यापन करने वाले कर्मचारियों ने डेटा फीडिंग के दौरान क्विंटल की जगह ‘टन यूनिट का चयन कर लिया। इस कारण सिस्टम में कुल मात्रा स्वत: कम हो गई और किसानों के टोकन नहीं कट पा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 02:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / CG Dhan Kharidi: इस जिले में 54 किसानों का धान अटका, 9 हजार किसान अब भी परेशान… सामने आई सिस्टम की बड़ी चूक!
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Murder Case: BJP नेता के भतीजे की हत्या… आरोपी ने मारकर तालाब में फेंका शव, फिर पत्थर से दबाया

BJP नेता के भतीजे की हत्या (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बेमेतरा

निलंबन बेअसर: महिला स्टाफ से दुर्व्यवहार के आरोपी संस्था प्रमुख रोज दे रहे उपस्थिति, किसकी शह पर चल रहा खेल?

निलंबित (photo-patrika)
बेमेतरा

CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले से 42 जांबाज युवाओं का अग्निवीर में चयन,मेहनत लाई रंग युवाओं के लिए बने प्रेरणा

CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले से 42 जांबाज युवाओं का अग्निवीर में चयन,मेहनत लाई रंग, युवाओं के लिए बने प्रेरणा
Patrika Special News

जानें PM आवास योजना में बेमेतरा क्यों पिछड़ा?

PM Awas Yojana: 29 हजार आवास का लक्ष्य, अधूरे रह गए काम! जानें PM आवास योजना में बेमेतरा क्यों पिछड़ा?(photo-patrika)
बेमेतरा

एक माह के मासूम के सिर से उठा पिता का साया… दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत, गांव में छाया मातम

एक माह के मासूम के सिर से उठा पिता का साया… दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत, गांव में छाया मातम
बेमेतरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.