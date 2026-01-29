CG Dhan Kharidi: इस जिले में 54 किसानों का धान अटका, 9 हजार किसान अब भी परेशान… सामने आई सिस्टम की बड़ी चूक!

CG Dhan Kharidi: बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बारगांव और आसपास के गांवों में सरकारी तंत्र की गंभीर लापरवाही सामने आई है। भौतिक सत्यापन में हुई तकनीकी और मानवीय त्रुटि के चलते करीब 54 किसान धान बिक्री से वंचित हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, इन किसानों का 7 हजार क्विंटल से अधिक धान सिस्टम की गड़बड़ी में अटक गया है, जिससे उन्हें लाखों रुपये के नुकसान की आशंका है।