Dog Attack: पागल कुत्ते का आतंक… 24 घंटे में 19 लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर काटा, अस्पताल में एंटी-रेबीज वैक्सीन की किल्लत

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले गर्मी के महीनों में श्वान के व्यवहार में बदलाव और बढ़ते तापमान के कारण काटने की घटनाओं में भारी इजाफा हो सकता है। वर्तमान में जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगभग 400 वैक्सीन का डोज उपलब्ध होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन मरीजों की संख्या देखते हुए यह नाकाफी है। वर्ष 2025 के आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले में 800 से अधिक लोग श्वान के काटने का शिकार हुए थे, जिनके उपचार के लिए करीब 2400 वैक्सीन डोज की खपत हुई थी। ऐसे में आगामी समय के लिए पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है।