MLA Dipesh Sahu: ड्राइवर की बेटी संग सात फेरे लेंगे विधायक दीपेश साहू, सामूहिक मंडप में होगी शादी, बैलगाड़ी से निकली बारात

विधायक दीपेश साहू की होने वाली दुल्हन गरीब परिवार से है। जानकारी के अनुसार तरुणा साहू मूल रूप से दुर्ग जिले की धमधा तहसील के बिरोदा गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने MA तक पढ़ाई की है। पिता देवनारायण साहू पेशे से ड्राइवर हैं, जबकि माता मालती साहू गृहिणी हैं। परिवार में उनके एक भाई टिकेंद्र साहू हैं। वर्तमान में उनका परिवार बेमेतरा में रहता है। विधायक दीपेश साहू ने कहा है कि वह जिस लड़की से शादी करने जा रहे हैं वह बीपीएल परिवार से आती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शादी के लिए सरकार की तरफ से जो पैसा मिलता है वह पैसा मेधावी छात्राओं को देंगे।