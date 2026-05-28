Bemetara News: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के मंच से विधायक दीपेश साहू रचाएंगे शादी, 31 मई को 23 जोड़ों संग लेंगे सात फेरे

विधायक दीपेश, सुश्री तरूणा साहू के साथ अपने दांपत्य जीवन की नई पारी की शुरुआत करेंगे। इस ऐतिहासिक निर्णय की चहुंओर सराहना हो रही है। बेसिक स्कूल मैदान का यह मंडप इसलिए भी खास होगा क्योंकि यहां विधायक दीपेश और तरूणा साहू अकेले नहीं, बल्कि क्षेत्र के 23 अन्य गरीब व जरूरतमंद जोड़ों के साथ परिणय सूत्र में बंधेंगे। कुल 24 जोड़ों के इस सामूहिक विवाह के लिए प्रशासन ने जो सूची जारी की है, उसमें सूरज-माधुरी, खिलानंद-सती, धनंजय-मधु, विजय-सोनिया और लिमेश-गीतांजली जैसे नाम शामिल हैं। जिला प्रशासन विवाह की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है, ताकि इस पल को यादगार बनाया जा सके। विधायक के इस कदम ने समाज को फिजूलखर्ची रोकने और सादगी अपनाने का एक बड़ा संदेश दिया है।