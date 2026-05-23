Bird Feeder Campaign: 45 डिग्री में सरकारी स्कूल के बच्चों ने जो काम किया, जमकर हो रही तारीफ

बेमेतरा के बच्चों की ‘नेचर क्लास’ (photo source- Patrika)
भीषण गर्मी के इस दौर में, जब तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, ऐसे समय में बेमेतरा जिले के साजा विकासखंड से एक ऐसी प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जो न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है, बल्कि समाज को संवेदनशीलता और जीव दया का पाठ भी पढ़ाती है। यहां सरकारी स्कूलों के बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों को सिर्फ आराम या मनोरंजन में नहीं, बल्कि प्रकृति की सेवा में समर्पित कर रहे हैं।
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