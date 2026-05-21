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US Vs Cuba: किसके बदले की आग में सात दशक से जल रहा अमेरिका! 94 वर्षीय राउल कास्त्रो पर लगाया हत्या का आरोप, पढ़ें पूरी कहानी

US Vs Cuba News: डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने बुधवार को क्यूबा के 94 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो (Raúl Castro) और 5 अन्य क्यूबाई नागरिकों पर अमेरिकी नागरिकों की हत्या और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। यह मामला 30 साल पहले क्यूबा के तट के पास दो विमानों को मार गिराए जाने से जुड़ा है। उसमें चार अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई थी। आरोप नया है और मामला तीन दशक पुराना। आइए समझते हैं कि क्यों अमेरिका और क्यूबा के बीच अक्सर लड़ाई ठन जाती है।

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भारत

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Swatantra Mishra

May 21, 2026

Raul Castro Hindi News Raul Castro murder charges America Cuba relations Donald Trump Cuba policy

अमेरिका क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो को गिरफ्तार कर सकता है। (Photo: X account @MinfarC and IANS)

US Vs Cuba Struggle reason: क्यूबा के 94 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो (Raúl Castro) पर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने चार अमेरिका नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया है। यह अभियोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के प्रशासन ने तब सार्वजनिक रूप से लगाया है, जब वह क्यूबा अपना स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। ट्रंप प्रशासन लंबे समय से यहां की कम्युनिस्ट सरकार पर लगातार दबाव बढ़ाने में जुटा हुआ है और उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है।

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