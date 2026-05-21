US Vs Cuba: किसके बदले की आग में सात दशक से जल रहा अमेरिका! 94 वर्षीय राउल कास्त्रो पर लगाया हत्या का आरोप, पढ़ें पूरी कहानी

अमेरिका क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो को गिरफ्तार कर सकता है। (Photo: X account @MinfarC and IANS)
US Vs Cuba Struggle reason: क्यूबा के 94 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो (Raúl Castro) पर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने चार अमेरिका नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया है। यह अभियोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के प्रशासन ने तब सार्वजनिक रूप से लगाया है, जब वह क्यूबा अपना स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। ट्रंप प्रशासन लंबे समय से यहां की कम्युनिस्ट सरकार पर लगातार दबाव बढ़ाने में जुटा हुआ है और उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है।
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