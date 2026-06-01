मुख्यमंत्री साय के कार्यक्रम में घोर लापरवाही! कलेक्टर, SP पर भड़के पूर्व CM रमन सिंह, कह डाली ऐसी बात

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बेमेतरा विधायक दीपेश साहू रविवार को शादी के बंधन में बंध गए। उनके अलावा 24 जोड़े ने भी परिणय सूत्र में बंधे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी वर वधु को आशीर्वाद दिया। राज्य के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब कोई वर्तमान विधायक वीआईपी कल्चर और फिजूलखर्ची से दूर रहकर इस तरह सरकारी योजना के मंच पर विवाह कर सादगी का मिसाल पेश किया। बता दें कि विधायक ने ड्राइवर की बेटी के साथ सात फेरे लिए।