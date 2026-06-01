Chhattisgarh Road Accident: इस सड़क को लोग कहने लगे ‘खूनी मोड़’, दर्दनाक हादसे में 2 युवकों की मौत, आप भी रहें सतर्क

हादसे के बाद क्षेत्रवासियों में प्रशासन के प्रति नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों और व्यापारियों का कहना है कि बिजली कार्यालय के पास स्थित यह घुमावदार मोड़ लंबे समय से दुर्घटनाओं का केंद्र बना हुआ है। यहां आए दिन छोटी-बड़ी सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसके कारण स्थानीय लोग इसे अब "खूनी मोड़" के नाम से पुकारने लगे हैं। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत और मांग के बावजूद यहां न तो पर्याप्त चेतावनी संकेतक लगाए गए हैं और न ही वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं।