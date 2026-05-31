Bhilai Family Accident: हिमाचल हादसे में भिलाई के 4 लोगों की मौत, 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार

Bhilai Family Accident: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में घूमने गए दो परिवारों की खुशियां एक दर्दनाक सड़क हादसे में मातम में बदल गईं। बैरागढ़-साच पास-किलाड़ मार्ग पर एक अर्टिगा कार करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे उसमें सवार 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में भिलाई मूल के एक ही परिवार के 4 सदस्य भी शामिल बताए जा रहे हैं। इस हादसे ने छत्तीसगढ़ समेत बेंगलुरु और हिमाचल प्रदेश में शोक की लहर फैला दी है। मृतक परिवार लंबे समय से बेंगलुरु में रहकर नौकरी कर रहा था और छुट्टियां बिताने हिमाचल प्रदेश पहुंचा था।