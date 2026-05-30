BJP नेता को उंगली दिखाते हुए बोले- तेरे को जो करना है कर ले, सुशासन तिहार में भिड़े जनपद CEO, Video वायरल

जानकारी के अनुसार, पूर्व सरपंच के कार्यकाल में बन रहे सामुदायिक भवन को लेकर पहले स्टे लगाया गया था। भाजपा नेता का आरोप था कि स्टे के बावजूद वर्तमान कार्यकाल में भवन के लिए राशि जारी कर दी गई। वहीं, प्रशासन का पक्ष था कि संबंधित स्टे पहले ही हट चुका था, इसलिए राशि जारी करना नियमों के तहत सही है। इसी मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस तेज हो गई और स्थिति गरमाती चली गई।