सुशासन तिहार के बीच हादसा! देखते ही देखते बच्चे समेत 7 लोग घायल, जानें क्या हुआ

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना अचानक हुआ कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पेड़ गिरते ही कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकाला। घटना के समय जिला कलेक्टर समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। हादसे के तुरंत बाद अधिकारियों ने स्थिति को संभाला और राहत कार्य तेज किया गया।