गरियाबंद में वन विभाग की टीम पर हमला, डिप्टी डायरेक्टर से धक्का-मुक्की, जानें पूरा मामला

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक बड़ी और चिंताजनक घटना सामने आई है। उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान उपनिदेशक वरुण जैन के साथ भी धक्का-मुक्की की गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना उदंती अभ्यारण्य के कोर जोन अंतर्गत सीतानदी रेंज के जैतपुरी गांव की बताई जा रही है, जहां वन विभाग लंबे समय से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चला रहा है।