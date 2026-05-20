गरियाबंद में पेट्रोल नहीं मिला तो ट्रैक्टर-ट्रॉली में बाइक लादकर पहुंचा युवक, देसी जुगाड़ का VIDEO वायरल

जानकारी के अनुसार, एक ग्रामीण युवक अपनी मोटरसाइकिल से किसी काम से जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। युवक ने आसपास से पेट्रोल की व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन जिले में लागू प्रतिबंध के चलते किसी भी पेट्रोल पंप से बोतल या जर्किन में पेट्रोल नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में युवक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।