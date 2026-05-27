छत्तीसगढ़ में एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी, इंग्लिश के पेपर में हिंदी लिखकर आने वाले 248 स्टूडेंट्स पास

विश्वविद्यालय (Hemchand Yadav University) प्रशासन के मुताबिक मामले की जांच के दौरान संबंधित कॉलेजों से इंटरनल एग्जाम की कॉपियां मंगवाई गईं। इनमें भी अधिकांश विद्यार्थियों ने उत्तर हिंदी में लिखे थे। इससे यह स्पष्ट हुआ कि कॉलेजों की फैकल्टी ने छात्रों को अंग्रेजी की जगह हिंदी में उत्तर लिखने की सलाह दी थी। हालांकि विवि ने केवल उन्हीं छात्रों को पास किया है, जिनके उत्तर प्रश्नों के अनुरूप सही पाए गए। संशोधित परिणाम के अनुसार अब भी 60 छात्र अनुत्तीर्ण हैं, जबकि 102 विद्यार्थियों को संबंधित विषय में एटीकेटी दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद लॉ कॉलेजों की शिक्षा व्यवस्था और फैकल्टी की योग्यता पर सवाल खड़े हो गए हैं।