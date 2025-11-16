Bhilai News: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन तैयार, पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण

वर्तमान में इस्तेमाल हो रहे पुराने गर्ल्स कॉलेज भवन में जगह की कमी के कारण मूल्यांकन कार्य कठिन हो रहा है। नई सुविधा उपलब्ध होने के बाद विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है कि एनईपी सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का केंद्रीय मूल्यांकन नए प्रशासनिक भवन में कराया जाएगा। साथ ही, यहां यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट की भी शुरुआत होगी। बेसिक साइंस के पांच विषयों के साथ दो नए विषय जोड़ने की तैयारी है।