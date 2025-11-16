Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

Bhilai News: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन तैयार, पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण

Bhilai News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर विवि प्रशासन ने प्रत्यक्ष या ऑनलाइन उद्घाटन के लिए प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को भेजा था, लेकिन पीएम की व्यस्तता के कारण संभव नहीं हो सका।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Nov 16, 2025

Bhilai News: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन तैयार, पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन तैयार (Photo Patrika)

Bhilai News: पोटियाकला में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का बहुप्रतीक्षित प्रशासनिक भवन तैयार हो चुका है। विवि प्रशासन जल्द ही यहां शिफ्टिंग की तैयारी में जुट गया है। इसके पहले नए भवन के उद्घाटन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं।

हाल ही में राज्योत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर विवि प्रशासन ने प्रत्यक्ष या ऑनलाइन उद्घाटन के लिए प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को भेजा था, लेकिन पीएम की व्यस्तता के कारण संभव नहीं हो सका। अब उम्मीद है कि नवंबर के आखिर में होने वाले पीएम के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान एक बार फिर उद्घाटन के लिए समय मांगा जाएगा।

कुलपति डॉ. संजय तिवारी ने बताया कि प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को भेजने की प्रक्रिया जारी है। यदि प्रधानमंत्री का समय मिल गया तो भवन का लोकार्पण उनके हाथों होगा, अन्यथा मुयमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल या उच्च शिक्षा मंत्री उद्घाटन कर सकते हैं। नवंबर अंत या दिसंबर की शुरुआत तक भवन में शासकीय अधिकारियों का प्रवेश कराने की तैयारी है।

मूल्यांकन केंद्र और यूटीडी की शुरुआत

वर्तमान में इस्तेमाल हो रहे पुराने गर्ल्स कॉलेज भवन में जगह की कमी के कारण मूल्यांकन कार्य कठिन हो रहा है। नई सुविधा उपलब्ध होने के बाद विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है कि एनईपी सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का केंद्रीय मूल्यांकन नए प्रशासनिक भवन में कराया जाएगा। साथ ही, यहां यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट की भी शुरुआत होगी। बेसिक साइंस के पांच विषयों के साथ दो नए विषय जोड़ने की तैयारी है।

निर्माण टेंडर फरवरी 2019

भूमिपूजन 10 मार्च 2019

जमीन आवंटन 2017

आवश्यकता 125.33 एकड़

कार्यपरिषद ने भवन की साज-सज्जा, सुविधाओं के लिए करीब 3 करोड़ रुपए का नया प्रावधान मंजूर किया गया है। इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल, स्मार्ट क्लासरूम समेत आधुनिक सुवधिाएं होंगी।

भवन की सज्जा पर तीन करोड़ का प्रावधान

जिम, खेल मैदान और मूल्यांकन सेंटर

विवि परिसर में 30 लाख रुपए से खेल मैदान विकसित किया जाएगा। सेंट्रल मूल्यांकन सेंटर स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों के लिए पांच लाख रुपए से जिम बनाया जाएगा। परिसर में 10 लाख रुपए की लागत से हेमचंद यादव की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।

नया प्रशासनिक भवन तैयार हो चुका है। उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी से समय मांगा जाएगा। साथ ही मुयमंत्री, राज्यपाल और उच्च शिक्षा मंत्री के लिए भी प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

डॉ. संजय तिवारी, कुलपति, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय

