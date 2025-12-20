ऑनलाइन ऑर्डर, ऑफलाइन जहर! ई-कॉमर्स की आड़ में युवाओं पर नशे का कहर, ड्रग्स माफिया फैला रहे नशीली दवाओं का जाल…

E-commerce Drug Racket: छत्तीसगढ़ के भलाई जिले में देश में ई-कॉमर्स के तेजी से विस्तार के साथ अपराध के नए और खतरनाक तरीके सामने आ रहे हैं। अब ड्रग्स माफिया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन डिलीवरी नेटवर्क का इस्तेमाल कर नशीली दवाओं की सप्लाई कर रहे हैं। पारंपरिक तस्करी की तुलना में ऑनलाइन माध्यम से अपराधियों को छिपने और बच निकलने के ज्यादा अवसर मिल रहे हैं, जिससे यह ट्रेंड कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है।