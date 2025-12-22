Road Accident: भीषण एक्सीडेंट! आमने-सामने भिड़ी सूमो और पिकअप, ड्राइवर की मौके पर मौत

Road Accident: इस मामले में, नंदिनी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज पारस ठाकुर ने बताया कि हादसे के बाद पिकअप ट्रक सड़क से नीचे उतर गया था। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को ज़ब्त कर लिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बीच, स्थानीय लोगों ने नंदिनी-खुंदानी सड़क पर बार-बार होने वाले सड़क हादसों पर चिंता जताई है और मांग की है कि प्रशासन सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने और तेज़ रफ़्तार पर कंट्रोल करने के लिए ठोस कदम उठाए।