22 दिसंबर 2025

सोमवार

भिलाई

Road Accident: भीषण एक्सीडेंट! आमने-सामने भिड़ी सूमो और पिकअप, ड्राइवर की मौके पर मौत

Road Accident: हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ, ड्राइवर गाड़ी में ही फंसा रह गया। पुलिस जांच में जुटी है।

भिलाई

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 22, 2025

भीषण एक्सीडेंट (photo source- AI Image)

भीषण एक्सीडेंट (photo source- AI Image)

Road Accident: दुर्ग ज़िले में नंदिनी-खुंदनी रोड पर एक सूमो और सब्जियों से भरे पिकअप ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि सूमो ड्राइवर गाड़ी के अंदर फंस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यह घटना नंदिनी पुलिस स्टेशन इलाके में हुई।

Road Accident: सूमो और पिकअप की ऐसे हुई जोरदार टक्कर

रिपोर्ट्स के अनुसार, मृतक की पहचान गिरहौला के रहने वाले अमन कुमार बांधे (23) के रूप में हुई है। अमन रविवार शाम को एक सूमो गाड़ी से अहिवाड़ा से धमधा जा रहा था। नंदिनी-खुंदनी के पास, उसकी सूमो की सामने से आ रहे एक तेज़ रफ़्तार पिकअप ट्रक (सब्ज़ी डिलीवरी गाड़ी) से सीधी टक्कर हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक, दोनों गाड़ियां बहुत तेज़ रफ़्तार से चल रही थीं। टक्कर के कारण सूमो का अगला हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया।

घटना की जानकारी मिलने पर नंदिनी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव का पंचनामा किया और उसे मुर्दाघर भेज दिया। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया जाएगा।

तेज़ रफ़्तार पर कंट्रोल करने के लिए उठाए ठोस कदम

Road Accident: इस मामले में, नंदिनी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज पारस ठाकुर ने बताया कि हादसे के बाद पिकअप ट्रक सड़क से नीचे उतर गया था। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को ज़ब्त कर लिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बीच, स्थानीय लोगों ने नंदिनी-खुंदानी सड़क पर बार-बार होने वाले सड़क हादसों पर चिंता जताई है और मांग की है कि प्रशासन सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने और तेज़ रफ़्तार पर कंट्रोल करने के लिए ठोस कदम उठाए।

22 Dec 2025 12:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai

