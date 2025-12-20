HSCL के सात हजार ठेका श्रमिकों का अंतिम भुगतान अटका, प्रबंधन और ठेकेदारों के बीच पिस रहे मजदूर

यदि ठेकेदार अंतिम भुगतान नहीं करते हैं, तो नियमों के तहत प्रबंधन ठेकेदार की राशि से सीधे मजदूरों को भुगतान कर सकता है। इसके लिए कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। मौजूदा स्थिति में मजदूर ठेकेदार और प्रबंधन के बीच फंसे हुए हैं। अंतिम भुगतान उनकी वैधानिक जमा राशि है, लेकिन महीनों बीतने के बावजूद उन्हें यह नहीं मिल पाई है। प्रथम नियोक्ता होने के कारण बीएसपी और एचएससीएल पर ही मजदूरों की उम्मीद टिकी है।