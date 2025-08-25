CG News: पत्नी की गला दबाकर हत्या, आरोपी पति ने थाने में किया समर्पण, पुलिस ने भेजा जेल

पुलिस के मुताबिक, करीब एक घंटे तक दीक्षा अचेत अवस्था में पड़ी रही। डर और घबराहट में आरोपी पति ने अंतत: थाने में घटना की जानकारी दी। एक साल पहले खैरागढ़ निवासी दीक्षा दुबे (22) की नेवई एचएससीएल कॉलोनी निवासी एकल कुमार दुबे उर्फ राजेश (28) से विवाह हुआ था। शादी के बाद से दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। अक्सर घरेलू विवाद होते रहता था। पिछले तीन माह से कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था।