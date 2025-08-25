Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

CG News: पत्नी की गला दबाकर हत्या, आरोपी पति ने थाने में किया समर्पण, पुलिस ने भेजा जेल

CG News: भिलाई जिले में नेवई थाना अंतर्गत एचएससीएल कॉलोनी में एक घरेलू विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया। पति ने गुस्से में आकर पत्ना का गला दबाकर हत्या कर दी।

भिलाई

Shradha Jaiswal

Aug 25, 2025

CG News: पत्नी की गला दबाकर हत्या, आरोपी पति ने थाने में किया समर्पण, पुलिस ने भेजा जेल(photo-patrika)
CG News: पत्नी की गला दबाकर हत्या, आरोपी पति ने थाने में किया समर्पण, पुलिस ने भेजा जेल(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में नेवई थाना अंतर्गत एचएससीएल कॉलोनी में एक घरेलू विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया। पति ने गुस्से में आकर पत्ना का गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी स्वयं थाना पहुंचा और पुलिस को पूरी जानकारी दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौप दिया। आरोपी एकल कुमार दुबे उर्फ राजेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

CG News: पुलिस ने आरोपी पति को भेजा जेल

नेवई थाना पुलिस ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 12.30 बजे का मामला है। एचसीएल कॉलोनी निवासी आरोपी एकल कुमार ने अपनी पत्नी दीक्षा से भोजन न बनाने की शिकायत करते हुए ताना मारा कि उसे खाना बनाना नहीं आता। इस बात पर नाराज होकर दीक्षा ने पति का बाल पकड़ लिया। इससे गुस्से में आकर एकल कुमार ने दीक्षा का गला दबा दिया।

पुलिस के मुताबिक, करीब एक घंटे तक दीक्षा अचेत अवस्था में पड़ी रही। डर और घबराहट में आरोपी पति ने अंतत: थाने में घटना की जानकारी दी। एक साल पहले खैरागढ़ निवासी दीक्षा दुबे (22) की नेवई एचएससीएल कॉलोनी निवासी एकल कुमार दुबे उर्फ राजेश (28) से विवाह हुआ था। शादी के बाद से दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। अक्सर घरेलू विवाद होते रहता था। पिछले तीन माह से कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था।

