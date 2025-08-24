रेलवे लाइन से कॉपर वायर चोरी! पांच आरोपी गिरफ्तार, 1900 मीटर तार और बाइक जब्त

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में घरघोड़ा पुलिस ने नवनिर्मित रेलवे लाइन से कॉपर वायर और अन्य उपकरण चोरी करने वाले गिरोह के पांच आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से लगभग 1900 मीटर से अधिक तांबे के तार, कैटनरी एवं कांटेक्ट तार, क्लिप, पिन सहित ओएचई फिटिंग्स बरामद की है।
जिसकी कुल कीमत 88 हजार रुपये से अधिक आंकी गई है। इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रेल संपत्ति चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एसपी दिव्यांग पटेल ने सत कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
इसी कड़ी में 23 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम नुनदरहा के कुछ युवक चोरी का कॉपर वायर छिपाकर रखे हैं और ग्राहक की तलाश में हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दुष्यंत यादव, गजानंद चौहान, सचित चौहान, लवकेशचंद्र चौहान और पुरन चौहान को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने तीन वारदातों का खुलासा किया।
उन्होंने कबूल किया कि 30 जून की रात दुष्यंत, गजानंद और सचित ने घरघोड़ा-भालुमुड़ा के बीच रेलवे लाइन से तांबा कैटनरी तार कीमती 15 हजार रुपए, 23 जुलाई को दुष्यंत, लवकेश और पुरन ने ग्राम कंचनपुर क्षेत्र के बीच से कैटनरी और कांटेक्ट तार, क्लिप, पिन, स्विवेल क्लिप, जपर व स्प्राइस कीमती 41 हजार रुपए व 30 जुलाई की रात पुन: दुष्यंत, लवकेश और पुरन ने घरघोड़ा-भालुमुड़ा के बीच से तांबा तार कीमती लगभग 32 हजार रुपए की चोरी की थी।
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर तीनों अपराधों में प्रयुक्त औजार और चोरी किया गया सामान जब्त किया। इसमें विभिन्न लंबाई के तांबे के तार, ओएचई फिटिंग्स, कैटनरी क्लिप, कांटेक्ट क्लिप, जपर, आरीपत्ती और टांगी शामिल हैं। घटनाओं में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई।
पुलिस ने इस मामले में दुष्यंत यादव पिता लखनलाल यादव, गजानंद चौहान पिता अमरसाय चौहान, सचित चौहान पिता रामनाथ चौहान, पुरन चौहान पिता मोहितराम चौहान, लवकेशचंद्र चौहान पिता सुखसाय चौहान शामिल है। यह सभी आरोपी ग्राम नुनदरहा, थाना घरघोड़ा के निवासी हैं।
आरोपियों की गिरतारी, चोरी का माल बरामदगी और पूरे गिरोह का खुलासा करने में थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव साहू, प्रधान आरक्षक पारसमणि बेहरा, आरक्षक हरिश पटेल और प्रहलाद भगत की अहम भूमिका रही। इस कार्रवाई से क्षेत्र में रेल्वे संपत्ति चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा।