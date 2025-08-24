रेलवे लाइन से कॉपर वायर चोरी! पांच आरोपी गिरफ्तार, 1900 मीटर तार और बाइक जब्त

उन्होंने कबूल किया कि 30 जून की रात दुष्यंत, गजानंद और सचित ने घरघोड़ा-भालुमुड़ा के बीच रेलवे लाइन से तांबा कैटनरी तार कीमती 15 हजार रुपए, 23 जुलाई को दुष्यंत, लवकेश और पुरन ने ग्राम कंचनपुर क्षेत्र के बीच से कैटनरी और कांटेक्ट तार, क्लिप, पिन, स्विवेल क्लिप, जपर व स्प्राइस कीमती 41 हजार रुपए व 30 जुलाई की रात पुन: दुष्यंत, लवकेश और पुरन ने घरघोड़ा-भालुमुड़ा के बीच से तांबा तार कीमती लगभग 32 हजार रुपए की चोरी की थी।