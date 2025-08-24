नगर में चोरी की घटनाओं में इजाफा, पुलिस के हाथ अब तक खाली, लोग भी सहमे हुए

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के दल्लीराजहरा नगर में दिन-प्रतिदिन चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। वही अब चोर मंदिरों को भी निशाना बना रहे हैं। रात्रि में पुलिस गस्त के बावजूद चोरी की घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। लोगों को कहना है कि चोर बेखौफ होकर आसानी से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कई मामलों में पुलिस अब तक चोरों को नहीं पकड़ पाई है।
केस-1
दो दिन पूर्व राजहरा थाने से लगभग 500 मीटर की दूरी पर बस स्टैंड में मेन रोड पर स्थित पूनम साइकिल स्टोर में अज्ञात चोरो ने सेंधमारी की। दुकान में रखे 20 हजार नकदी व स्पेयर पार्ट्स की चोरी कर ली, जिसकी कीमत लगभग एक लाख रुपए बताई जा रही है। चोरों का फुटेज दुकान में लगे सीसी कैमरा में कैद हो गया है।
केस-2
दूसरी घटना बीती रात वार्ड 21 शास्त्री नगर की है, जहां रेलवे दफाई निवासी असलम कुरैशी के घर कुछ अज्ञात चोरों ने बने नए घर में लगे वाल फैन की चोरी कर ली। वहीं घर के अन्य कमरे के दरवाजे में लगे ताले को तोड़ने का प्रयास भी किया, जिससे आसपास के क्षेत्र में डर का माहौल है।
केस-3
बस स्टैंड से 100 मीटर की दूरी पर स्थित सार्वजनिक हनुमान मंदिर में अज्ञात चोरों ने मंदिर की दान पेटी के ताले को तोड़कर उसमें रखे लगभग 4000 चोरी कर ली। सभी घटनाओं में पीड़ितों ने राजहरा थाने में लिखित में आवेदन दिया है लेकिन चोर पुलिस पकड़ से अब तक बाहर है।
केस-4
कुछ दिनों पूर्व चोरों ने बिजली ऑफिस जाने वाले मार्ग पर आजाद नगर स्थित हनुमान मंदिर में भी दान पेटी को तोड़कर उसमें रखे पैसों की चोरी कर ली थी, जिसमें पुलिस ने कुछ नाबालिग चोरों को पकड़ा भी था।
केस-5
राजहरा पुलिस मेन रोड स्थित खंडेलवाल हार्डवेयर में कुछ माह पूर्व हुई 8 लाख रुपए की चोरी की घटना में चोरों तक पहुंचने का अब तक कोई सुराग ढूंढ नहीं पाई है। वही रेलवे कॉलोनी निवासी रेलकर्मी संतोष डड़सेना के सूने मकान से जेवरात व नकदी तथा कुसुमकसा में लगभग पांच व्यापारियों के दुकानों में चोरी के मामले में भी पुलिस के हाथ खाली हैं।