नगर में चोरी की घटनाओं में इजाफा, पुलिस के हाथ अब तक खाली, लोग भी सहमे हुए

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के दल्लीराजहरा नगर में दिन-प्रतिदिन चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। वही अब चोर मंदिरों को भी निशाना बना रहे हैं। रात्रि में पुलिस गस्त के बावजूद चोरी की घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। लोगों को कहना है कि चोर बेखौफ होकर आसानी से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कई मामलों में पुलिस अब तक चोरों को नहीं पकड़ पाई है।