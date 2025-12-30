Food Department : 1400 जिंदा व्यक्तियों को मृत बताकर निरस्त कर दिए राशन कार्ड

जिला पंचायत सदस्य नीलिमा श्याम ने पत्रिका को बताया कि डौंडी ब्लॉक में ही खाद्य विभाग ने 1400 लोगों की मौत होने के कारण राशन कार्ड से नाम हटाने की बात कही है। जबकि परिजनों का कहना है कि जो जीवित है, उसे भी मृत बता दिया गया है। विभागीय लापरवाही की वजह से दो माह से इन हितग्राहियों को राशन नहीं मिल रहा है। जिला पंचायत नीलिमा श्याम ने मामले की सही ढंग से जांच करने और जो व्यक्ति मृत नहीं है, उन हितग्राहियों व राशन कार्डधारियों को राशन दिलाने की मांग खाद्य अधिकारी से की है।