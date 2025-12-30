Food Department : 1400 जिंदा व्यक्तियों को मृत बताकर निरस्त कर दिए राशन कार्ड

डौंडी विकासखंड में खाद्य विभाग ने 1400 जिंदा व्यक्तियों को मृत बताकर उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया है। इस मामले के सामने आने के बाद जिला पंचायत सदस्य नीलिमा श्याम डौंडी विकासखंड के दो गांव सिंघनवाही और साल्हे पहुंची। ग्रामीणों से मिलीं। उन्होंने इसकी पड़ताल करने के बाद जिला खाद्य विभाग से बात की। इस खबर के सामने आने के बाद लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
जिला पंचायत सदस्य नीलिमा श्याम ने पत्रिका को बताया कि डौंडी ब्लॉक में ही खाद्य विभाग ने 1400 लोगों की मौत होने के कारण राशन कार्ड से नाम हटाने की बात कही है। जबकि परिजनों का कहना है कि जो जीवित है, उसे भी मृत बता दिया गया है। विभागीय लापरवाही की वजह से दो माह से इन हितग्राहियों को राशन नहीं मिल रहा है। जिला पंचायत नीलिमा श्याम ने मामले की सही ढंग से जांच करने और जो व्यक्ति मृत नहीं है, उन हितग्राहियों व राशन कार्डधारियों को राशन दिलाने की मांग खाद्य अधिकारी से की है।
ग्राम पंचायत सिंघनवाही के सरपंच सविता गोटी ने बताया कि हमारी ग्राम पंचायत के 6 परिवार हैं, जिनको राशन नहीं मिल रहा है, जिसमे दमयंतीन बाई, जैन बाई, कुंती निषाद, कमला यादव शामिल हैं। इन परिवार में राशन कार्ड मुखिया की मौत होने का जिक्र किया जा रहा है। हितग्राहियों का कहना है कि मुखिया की मौत हुई है तो बाकी सदस्यों को राशन मिलना चाहिए।
हितग्राही जैन बाई ने बताया कि दो महीने से राशन नहीं मिल रहा है। राशन दुकान संचालक से पूछने पर परिवार के सदस्य की मौत होने की बात कहते हैं। हितग्राही चंपा यादव बताती हैं कि तीन महीने से उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। पूछने पर परिवार के मुखिया की मृत्यु की बात कही जा रही है, जबकि वे जिंदा हैं।
जिला पंचायत सदस्य नीलिमा श्याम ने कहा कि डौंडी विकासखंड में इस तरह की शिकायत सैकड़ों राशन कार्ड में है। इसे अधिकारी गंभीरता से लें। हितग्राहियों को शासन की खाद्यान्न योजनाओं का लाभ दें।
जिला खाद्य अधिकारी तुलसीराम ठाकुर ने कहा कि इसकी जानकारी मिली है। जितने राशन कार्ड में शिकायत है, उसे रिस्टोर किया जा रहा है। सभी पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार खाद्यान्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। यह कैसे हुआ, इसकी जांच भी की जा रही है।
