छत्तीसगढ़ के इस गांव में एक-दूसरे की चुगली करने वालों पर 5 हजार रुपये का जुर्माना, शराब सेवन पर भी सख्त फैसला

ग्राम मेढ़की के ग्रामीणों ने 5 वर्ष पहले सामूहिक बैठक कर नशे के खिलाफ अहम फैसले लिए थे। सर्वसम्मति से तय किया था कि गांव में शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपय का दंड लिया जाएगा। जिससे युवा इस दलदल से बाहर निकल सके। नशे के दौरान गांव में गाली गलौज पर भी अंकुश लगाया जा सके। गांव के गली मोहल्ले और सरहद में शराब बेचने वालों पर 10 हजार रुपए और बताने वालों को 1000 हजार रुपए देने का प्रस्ताव पारित किया था। इसके बपाद से गांव में माहौल पूरी तरह शांत है।