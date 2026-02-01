कुंदरूपारा पानी टंकी : नल से पानी के लिए माह भर और इंतजार

गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है। धीरे-धीरे तापमान भी बढ़ रहा है। गर्मी में पेयजल से प्रभावित मोहल्लों को पानी उपलब्ध कराने दो टंकी का निर्माण किया गया है। लेकिन अब तक पानी सप्लाई शुरू नहीं हुई है। नगर पालिका के मुताबिक कुंदरूपारा में 1.17 करोड़ की लागत से बनाई गई टंकी से पानी की सप्लाई इसी माह के अंत तक करने की योजना है। लेकिन दशेला तालाब संजय नगर की टंकी से इस गर्मी सीजन में पानी सप्लाई करना मुश्किल है। यहां पाइपलाइन का विस्तार राशि के अभाव में रुक गया है। अधूरे विस्तार को पूरा करने शासन से 50 लाख रुपए की मांग पालिका ने की है। राशि स्वीकृत होने का इंतजार है।